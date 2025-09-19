weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Derby in der Regionalliga: Ascherslebener Krokodile wollen Bernburg einen heißen Tanz bieten

Derby in der Regionalliga Ascherslebener Krokodile wollen Bernburg einen heißen Tanz bieten

Die Aschersleben Alligators freuen sich auf das erste Derby nach zwölf Jahren gegen Anhalt Bernburg. Die Mannschaft will vor heimischem Publikum mutig auftreten.

Von Ingo Gutsche 19.09.2025, 10:15
HCA-Torhüter Justin Thäder möchte im Derby gegen Anhalt Bernburg ein starker Rückhalt seiner Mannschaft sein.
HCA-Torhüter Justin Thäder möchte im Derby gegen Anhalt Bernburg ein starker Rückhalt seiner Mannschaft sein. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Am Sonnabend, 20. September 2025, steigt im Ascherslebener Ballhaus ein pikantes Duell: Der HC Aschersleben trifft im Derby der Handball-Regionalliga Mitteldeutschland auf den SV Anhalt Bernburg. Für die Alligatoren ist es nicht nur ein besonderes Spiel, sondern auch die Gelegenheit, nach einem schwierigen Saisonstart wieder ein Zeichen zu setzen.