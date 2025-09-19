Die Aschersleben Alligators freuen sich auf das erste Derby nach zwölf Jahren gegen Anhalt Bernburg. Die Mannschaft will vor heimischem Publikum mutig auftreten.

HCA-Torhüter Justin Thäder möchte im Derby gegen Anhalt Bernburg ein starker Rückhalt seiner Mannschaft sein.

Aschersleben/MZ - Am Sonnabend, 20. September 2025, steigt im Ascherslebener Ballhaus ein pikantes Duell: Der HC Aschersleben trifft im Derby der Handball-Regionalliga Mitteldeutschland auf den SV Anhalt Bernburg. Für die Alligatoren ist es nicht nur ein besonderes Spiel, sondern auch die Gelegenheit, nach einem schwierigen Saisonstart wieder ein Zeichen zu setzen.