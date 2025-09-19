Derby in der Regionalliga Ascherslebener Krokodile wollen Bernburg einen heißen Tanz bieten
Die Aschersleben Alligators freuen sich auf das erste Derby nach zwölf Jahren gegen Anhalt Bernburg. Die Mannschaft will vor heimischem Publikum mutig auftreten.
19.09.2025, 10:15
Aschersleben/MZ - Am Sonnabend, 20. September 2025, steigt im Ascherslebener Ballhaus ein pikantes Duell: Der HC Aschersleben trifft im Derby der Handball-Regionalliga Mitteldeutschland auf den SV Anhalt Bernburg. Für die Alligatoren ist es nicht nur ein besonderes Spiel, sondern auch die Gelegenheit, nach einem schwierigen Saisonstart wieder ein Zeichen zu setzen.