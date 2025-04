Früchte am Wegesrand von Neugattersleben

Neugattersleben/MZ. - Wer in den letzten Jahren entlang der Feldwege rund um Neugattersleben spazieren gegangen ist, hat sie vielleicht schon bemerkt: junge Obstbäume, die hier und da in Reih und Glied am Wegesrand stehen.