Bernburg/MZ. - 1,9 Kilometer – exakt auf dieser Strecke ist die Bernburger Parkeisenbahn in den Sommermonaten im Krumbholz zwischen Kurhaus und Märchengarten „Paradies“ unterwegs. Doch einige Bernburger dürften die Waggons und auch die alte und neue Lok am Mittwoch wahrscheinlich zum allerersten Mal in der Bergstadt gesichtet haben. Denn in einer spektakulären Aktion ist die komplette Parkeisenbahn ans andere Ende der Stadt in ihr Notquartier gezogen.