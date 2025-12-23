Junge Bewohner überreichten am Montag Geldspende und Geschenktüten. Warum sie in Garsena betreut werden.

Die jungen Bewohner des Freiguts Garsena mit den Geschenktüten für die Obdachlosen.

Bernburg/MZ. - An die bedürftigen Menschen denken – das ist Karl-Friedrich Schöning eine Herzensangelegenheit. Am Montag übergab der Leiter des Freiguts Garsena im Beisein der neuen Sozialdezernentin der Stadt Bernburg, Stephanie Schönau, und Marcel Perner, dem Leiter des Sozialzentrums, eine Spende in Höhe von 200 Euro sowie Präsenttüten zum Weihnachtsfest für die Obdachlosen. In ihnen befanden sich verschiedene Weihnachtsnaschereien, Apfelsinen oder Fischbüchsen. Diese Geste der christlichen Nächstenliebe hat ihren 20. Geburtstag gefeiert.