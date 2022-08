Feuerwehren aus Landkreis helfen den Sachsen

Retter setzten sich am Montag in Marsch und nehmen Löschtechnik mit.

Bernburg/MZ - Feuerwehren aus dem Salzlandkreis haben ihre Unterstützung bei der Waldbrandbekämpfung in der Sächsischen Schweiz zugesagt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Felgeleben, Elbenau, Biere, Calbe, Schwarz, Hecklingen, Giersleben, Alsleben, Staßfurt, Könnern, Egeln, Unseburg, Nienburg und Aschersleben könnten demnach am heutigen Montagmorgen nach Sachsen mit entsprechend notwendiger Technik aufbrechen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Genutzt werden sollen unter anderem die faltbaren Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 36.000 Litern, die der Salzlandkreis im vergangenen Jahr zur Waldbrandbekämpfung angeschafft hatte. Die Einsatzkräfte wollen damit einem sogenannten Nationalen Hilfeersuchen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophen folgen, das Samstagnachmittag über das Landesverwaltungsamt beim Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Salzlandkreises eingegangen war, nachkommen.

Demnach sei Unterstützung von bis zu einer Woche notwendig. In der Sächsischen Schweiz brennt seit fast zwei Wochen Wald. Viele Einsatzkräfte befinden sich nach örtlichen Medienberichten am Limit. Die zuständige Fachdienstleiterin Martina Lorenz sagt, sie habe in Zusammenarbeit mit den Stadt- und Gemeindewehrleitern sowie dem Kreisbrandmeister Hans-Ulrich Robitzsch sofort geprüft, welche Feuerwehren aus dem Salzlandkreis die Kameraden in Sachsen unterstützen können. Sonntagvormittag sei die Meldung mit den zur Verfügung stehenden Einsatzkräften nach den Rückmeldungen der einzelnen Ortswehren wie gewünscht abgegeben worden. Sie resümiert: „Die Kommunikation und Organisation hat hervorragend funktioniert.“ Ob die Kameraden tatsächlich gebraucht werden, ist offen.

Landrat Markus Bauer dankt den Feuerwehrleuten bereits jetzt für ihre Einsatzbereitschaft. „Aufgrund der Trockenheit und der vielen Einsätze derzeit im Salzlandkreis ist es umso bemerkenswerter, dass so viele Kameraden sofort zu Stelle sind, um in Sachsen zu helfen. Sie leisten damit Außergewöhnliches, zumal in ihrer Freizeit. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig die Kameradinnen und Kameraden für die Gesellschaft sind.“ Bereits vor einigen Wochen hatten Feuerwehren aus dem Salzlandkreis Kameraden bei Potsdam bei der Waldbrandbekämpfung unterstützt.