Fensterscheibe mit Böllern gesprengt: In Biendorf richten Unbekannte Schaden an

„Sicher hat das ein paar Mal laut geknallt. Das muss doch jemand gehört haben“, sagt Biendorfs Ortsbürgermeister Uwe Cisewski, der fassungslos auf dem Festplatz steht. Unbekannte haben vor gut einer Woche ein Fenster des Toilettenhäuschens auf dem Platz mutwillig zerstört.

Offenbar in der Nacht haben der oder die Täter einen Rollladen des Hauses von außen gewaltsam nach oben gedrückt, dann einen großen China-Böller zwischen Rollladen und Fensterscheibe gelegt und den Rollladen wieder herunter gedrückt.

Zwei Scheiben und Rolladen beschädigt

Die Explosion des China-Böllers hat die äußere der beiden Scheiben zersplittern lassen. Dabei wurde auch der Rollladen selbst so in Mitleidenschaft gezogen, dass auch er ausgewechselt werden muss. Dasselbe wurde an einem weiteren Fenster versucht, jedoch wurden die Täter dabei entweder gestört oder es gelang ihnen nicht, den Rollladen weit genug anzuheben.

„Reste von vier oder fünf explodierten China-Böller haben wir gefunden und weggeräumt. Zusammen mit den Scherben der Fensterscheibe“, berichtet Uwe Cisewski, der stocksauer ist.

Bei völliger Zerstörung hätte es noch einen Frostschaden gegeben

Die Polizei habe den Schaden aufgenommen und es sei Anzeige gegen Unbekannt gestellt worden, aber er glaube nicht, dass dabei etwas heraus komme, so der Ortsbürgermeister. Befragungen in der Nachbarschaft, ob jemand etwas gehört oder gesehen habe, ergaben leider nichts, resümiert er.

Froh ist Uwe Cisewski noch darüber, dass nur die äußere Scheibe der Doppelglasfenster kaputt gegangen ist. „Wären beide zerstört worden, wäre in der Toilette vielleicht noch etwas eingefroren und der Schaden noch größer gewesen“, sagt er.

Es wurde nicht das erste Mal Schden angerichtet

Das Toilettenhäuschen auf dem Festplatz ist nicht das erste Mal Ziel von Vandalismus gewesen. Die im November installierten Lampen mit Bewegungsmeldern über den beiden Eingangstüren waren im Dezember bereits schon wieder gestohlen. „Die wurden fachmännisch abmontiert und abgeklemmt“, erinnert sich der Biendorfer Ortsbürgermeister. Er hofft, dass die jetzt angebauten Lampen nicht auch wieder Diebesgut werden.

In diesem Zusammenhang ruft er alle Einwohner des Ortes auf, wachsam zu sein und ihm Bescheid zu geben, wenn sie etwas Verdächtiges bemerken. Die Anonymität der Meldung sichert er selbstverständlich zu, beugt er eventuellen Ängsten vor. (mz)