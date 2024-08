Bernburg/MZ. - Beinahe hätte Paula Wendt ein „neues“ Fahrrad gehabt. Zumindest hatte sich die Studentin ein bisschen in ein grünes Mountainbike „verguckt“, das am Dienstag zur Versteigerung neben mehr als 50 weiteren Rädern auf dem Schlosshof stand. Vor allem, weil sie die Farbe Grün so mag und sie eben gerade auf der Suche nach einem Fahrrad ist. „Ich fahre momentan viel Auto. Aber eigentlich möchte ich doch viel lieber mehr Fahrrad fahren.“ Da war für sie die Versteigerung von Fundsachen, die die Stadtverwaltung veranstaltete, eine entsprechend gute Gelegenheit, um an ein günstiges Fahrrad zu kommen. Denn lediglich 20 Euro waren für das grüne Fahrrad aufgerufen – und niemand sonst zeigte Interesse daran.

