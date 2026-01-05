Susan Rose aus Bernburg ist nicht nur seit vielen Jahren Erzieherin, sondern auch Kinderbuchautorin und Künstlerin. Worum es in ihren komplett selbst gestalteten Büchern geht.

Erzieherin Susan Rose aus Bernburg startet als Kinderbuchautorin durch - darum geht es in ihren Geschichten

Susan Rose aus Bernburg hat gleich mehrere Kinderbücher geschrieben und gezeichnet.

Bernburg/MZ. - Eine auf zwei Beinen stehende Schildkröte, mit Fliege um den Hals und Koffer in der Hand am Bernburger Saaleufer? Ganz richtig! Genau so beginnt eine der fünf Geschichten um Turtle (Schildkröte) Amanda, von der Susan Rose in ihren Kinderbüchern berichtet. Dass die 60-jährige Erzieherin in der Kita Löwenzahn in Bernburg seit nunmehr zehn Jahren Kinderbuchautorin und auch Künstlerin ist, dürfte den meisten Saalestädtern bislang völlig unbekannt gewesen sein.