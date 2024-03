Mitten im Straßengraben zwischen Belleben und Gerbstedt hat ein Radfahrer eine erschreckende Entdeckung gemacht. Dort fand er Schlachtabfälle. So verhält man sich, wenn man Überreste von Tieren in der Natur entdeckt.

Ekelfund im Straßengraben bei Belleben - was in solchen Fällen zu tun ist

Belleben – Diese Entdeckung wird Kurt Kuchinke nicht so schnell wieder vergessen. Als er mit seinem Fahrrad zwischen Belleben zur Kreisgrenze kurz vor Gerbstedt unterwegs war, entdeckte er im Straßengraben offenbar Schlachtabfälle, die jemand dort illegal entsorgt hatte.

„Das ist einfach ekelhaft“, meldete sich Kurt Kuchinke bei der Redaktion. Und nicht nur dort, auch der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises wurde von ihm über diese Entdeckung informiert. Auch die für Belleben zuständige Stadtverwaltung in Könnern ist entsetzt über diese wilde Müllentsorgung. „Leider kommt so etwas immer wieder mal vor“, sagte Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski (SPD) auf Nachfrage der MZ.

Wie man sich bei solch einer Entdeckung richtig verhält? Er rät dazu, in diesen Fällen das jeweilige Ordnungsamt zu informieren. Dieses habe Kontakt zu einer Spezialfirma, die die Entsorgung solcher Tierabfälle vornimmt. Ansprechpartner ist aber auch das Veterinäramt des Salzlandkreises.

Es ist bei weitem nicht der erste Fund in jüngster Vergangenheit, bei dem Unbekannte Tiere oder Tierreste in der Natur entsorgt haben. Vor vier Jahren hatte ein Fall in Nienburg für Schlagzeilen gesorgt. Dort hatten Unbekannte einen toten Ziegenbock in eine Plastiktüte gepackt und in die Natur geworfen.