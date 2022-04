Einwohner aus Bernburg müssen zum Zensus Auskunft geben

Bernburg/MZ - Ein Teil der Einwohner des Salzlandkreises bekommt demnächst Besuch. Wenn Interviewer an der Tür klingeln, bitten sie darum, Auskunft über sich zu erstatten. Was nach einer perfiden Masche von Datendieben klingt, hat einen eher harmlosen Hintergrund. Um aktuelle Einwohnerzahlen an das Statistische Bundesamt zu übermitteln, werden zirka zehn Prozent der Haushalte von Mitte Mai bis Ende Juli stichprobenartig befragt.