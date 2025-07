Ein schwerer Verlust für die Schützen in Alsleben

Gründungsmitglied Siegfried Horstmann stand zwölf Jahre an der Spitze des Schützenvereins.

Alsleben/MZ. - Ursprünglich sollte es am vergangenen Wochenende auf dem Alslebener Schießplatz am Hasenberg um den Pokal des Ehrenvorsitzenden gehen. Doch am 26. Juni ist Siegfried Horstmann im Alter von 85 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.