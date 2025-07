Wie sehen Kreisel in Zeitz aus? Kreisverkehr Wasservorstadt oder Bahnhof: Warum es von Lesern in Zeitz Lob für die Gestaltung gibt

Von Lesern kommt Lob vor allem für den Kreisel in der Wasservorstadt, aber auch für den am Bahnhof. Die seien sehr gut bepflanzt. Was Leute vor Ort dazu sagen.