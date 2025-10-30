Jenny Nagelsmann hat mit ihren beiden Söhnen eine eigene Version vom bekannten Gesellschaftsspiel kreiert. Wird sie wie in über 250 anderen deutschen Städten vermarktet?

Jenny Nagelsmann hat mit ihren Söhnen Bjarne (12/links) und Aaron (9) ein Bernburg-Monopoly kreiert.

Bernburg/MZ. - In über 250 deutschen Städten gibt es schon ein individuelles Monopoly. Ganz frisch jetzt auch in Dessau. Vielleicht bekommt auch bald Bernburg eine eigene Ausgabe von einem der weltweit bekanntesten Gesellschaftsspiele? Ein erster Entwurf liegt vor, kreiert von der Bernburgerin Jenny Nagelsmann und ihren Söhnen Bjarne und Aaron.