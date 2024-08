Ein Hauch von Olympia an der Grundschule in Beesenlaublingen

Beesenlaublingen/MZ. - Die ersten beiden Wochen nach den Sommerferien standen in der Grundschule in Beesenlaublingen ganz im Zeichen der Olympischen Sommerspiele. Das Lehrerkollektiv hat erfolgreich einen Hauch von Paris in den Salzlandkreis gezaubert. In der ersten Woche konnten die Dritt- und Viertklässler dank der digitalen Tafeln in der letzten Unterrichtsstunde auch die olympischen Wettkämpfe live verfolgen.