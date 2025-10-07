Das Kampfsportzentrum Bernburg hat seinerzeit Marcin-Jan Franke aus der Taufe gehoben. Wie der „Gründervater“ bei der Jubiläumsfeier geehrt worden ist und welche Pläne der Verein in Zukunft hat.

Bernburg/MZ - Das Kampfsportzentrum Bernburg hat vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert. Vor 30 Jahren hat Marcin-Jan Franke den Stein ins Rollen gebracht und diesen Verein aufgebaut. Der Gründer, der im Amt für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg tätig und für die Spielplatzsicherheit verantwortlich ist, gehörte bei der großen Geburtstagsparty im Bernburger Paradies zu den 75 Gästen. Zu ihnen zählten auch ehemalige Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins sowie Mitglieder der Taekwondo-Union von Sachsen-Anhalt.