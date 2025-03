Diese Überraschungsgäste hatten großen Auftritt bei der Rocknacht in Belleben

Belleben/MZ. - Wenn Bellebens Band „Grundrausch’n“ zur Rocknacht in das Kulturhaus ruft, dann kommen nicht nur Rockfans aus dem Dorf und den umliegenden Orten wie Alsleben oder Strenznaundorf. Und so ist es auch am zurückliegenden Samstagabend bei der 14. Auflage gewesen.