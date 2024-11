An diesem Freitag wird die neue Sonderausstellung zum 65. Geburtstag der Kultfigur aus dem Kinderfernsehen im Museum Schloss Bernburg eröffnet. Darauf dürfen Besucher gespannt sein.

Ausstellungseröffnung am Freitag

Torsten Sielmon und Christiane Heinevetter zeigen die ersten Ausstellungsstücke für die neue Sandmännchenschau, die an diesem Wochenende eröffnet wird.

Bernburg/MZ/KT - Wer die Dampflok am Eingang des Museums Schloss Bernburg hört, ist goldrichtig. Denn extra für die neue Sandmännchenausstellung wird im Foyer des Museums eine Modellbahn ihre Runden drehen und als Fahrgast keinen Geringeren als das Sandmännchen dabei haben. „Wir freuen uns, dass uns der Anhaltinische Modellbahnclub hier aus Bernburg mit der Bahn für die Sonderschau unterstützt“, sagt Museumsleiterin Christiane Heinevetter. Sie wird gemeinsam mit Torsten Sielmon die Kinder und Jugendlichen am Eröffnungstag begrüßen. Denn der Freitag, 22. November, ist vor allem Kita-Gruppen und Schulklassen gewidmet, die eingeladen sind, sich in der Sandmännchen-Ausstellung umzuschauen.