Handwerk Der letzte Schnitt -nach knapp 50 Jahren im Dienst geht Bernburgs Friseurin Margit Harz in Rente

Nach knapp 50 Jahren legt Friseurin Margit Harz aus Bernburg in diesem Monat die Schere ab. Was sie an ihrem Beruf besonders geliebt und was sich alles verändert hat.