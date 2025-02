Die Schau zum 65. Geburtstag der beliebten Kinderfigur aus dem Fernsehen ist am Sonntag im Museum Schloss Bernburg zu Ende gegangen. Was es mit der Führung zur „goldenen Stunde“ auf sich hat.

Bernburg/MZ. - Die Anlage, die der Anhaltinische Modellbahnclub (AMC) im Foyer von Museum Schloss Bernburg aufgebaut hatte, stand ein wenig sinnbildlich für den Sonntagnachmittag: Das Sandmännchen stand im Führerhaus der Dampflok, seine Freunde vom Abendgruß wie Pittiplatsch, Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster hatten in den Waggons für die bevorstehende Abfahrt Platz genommen. Nach acht Wochen verabschiedeten sich die beliebten Kinderfiguren aus der Saalestadt. Mehr als 6.000 Besucher hatten in dieser Zeit die Sandmännchen-Ausstellung anlässlich dessen 65. Geburtstages gesehen, davon allein 800 am vergangenen Wochenende. „Das ist außergewöhnlich, damit sind wir sehr gut dabei. Das ist eine der erfolgreichsten Ausstellungen, die das Museum je gesehen hat“, bilanzierte Museumsdirektorin Christiane Heinevetter.