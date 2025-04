Einkaufen auf dem Land Der erste in Sachsen-Anhalt: In Nienburg soll „Tante-M“-Markt enstehen

Es ist der erste in ganz Sachsen-Anhalt: Bald soll ein „Tante-M“-Laden an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Nienburg eröffnen. Das wird in der alten Kaufhalle für die Kunden angeboten.