Basketballfeld für Poleyer Nachwuchs am Montagnachmittag offiziell eingeweiht. Wie die Idee dafür entstanden ist und warum in Bernburg eine Tischtennisplatte wieder versetzt wird.

Das neue Basketballfeld auf dem Sportplatz in Poley wird von den Kindern und Jugendlichen des Dorfes rege genutzt.

Poley/MZ. - In Poley können Kinder und Jugendliche jetzt nicht nur beim Fußball auf Torejagd gehen, sondern auch den Basketballstars aus der NBA und der deutschen Nationalmannschaft nacheifern. Am Montagnachmittag ist die am Sportplatz errichtete Anlage – finanziert aus dem Bürgerbudget der Stadt Bernburg und von einem Sponsor – eingeweiht worden.