Das sind die Pläne des Bernburger Ruderclubs für 2021

Bernburg - Durch die Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown vom November bis in den Mai hinein musste der Bernburger Ruderclub viele Vorhaben auf Eis legen. Die am ersten Maiwochenende geplante Regatta, die eine mehr als 100-jährige Tradition hat, wurde in den Herbst verschoben. Das Training des Nachwuchses konnte auch erst im Frühjahr mit großen Einschränkungen wieder anlaufen.

Auch die für Anfang März vorgesehene Vorstandswahl fiel auch erst einmal aus. Doch seit einigen Wochen fallen die Inzidenzwerte, die dritte Welle ist gebrochen. „Wir können endlich wieder durchstarten“, freut sich der Vorsitzende des Bernburger Ruderclubs, Gerhard Hartkopf.

Er wird sich mit seinen Vorstandsmitgliedern bei der Mitgliederversammlung am 2. Juli, 18 Uhr, im Bootshaus erneut zur Wahl stellen. Dabei wird wohl alles beim Bewährten bleiben. „Wir möchten in der jetzigen Besetzung die Arbeit fortsetzen“, so Gerhard Hartkopf.

„Wir rechnen mit einem großen Andrang. Die Drachenbootregatta war in den vergangenen Jahren ein Publikumsmagnet.“ Gerhard Hartkopf, Vorsitzender des BRC

Die Durchführung der 16. Auflage der Drachenbootregatta am 10. Juli ist ebenfalls gewährleistet. Für den ersten offiziellen Wettbewerb 2021 auf der Saale haben bereits zehn Mannschaften ihre Teilnahme zugesagt. Meldeschluss für diese, bei den Freizeitsportlern sehr populäre Veranstaltung, ist der 27. Juni. „Wir rechnen mit einem großen Andrang. Die Drachenbootregatta war in den vergangenen Jahren ein Publikumsmagnet“, meinte der Vorsitzende des BRC.

Bevor der erste Wettkampf in diesem Jahr startet, machen die Vereinsmitglieder bei einem Arbeitseinsatz rings um das Bootshaus am 25. Juni klar Schiff. Einen Tag später ist das Sommerfest des Bernburger Ruderclubs geplant, um auch das Vereinsleben wieder in Schwung zu bringen. Einige Bernburger Ruderer haben sich schon seit mindestens einem halben Jahr aus den Augen verloren. (mz)