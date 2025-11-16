Der Bernburger Karnevalsclub ist mit der Eröffnungsparty in seine 71. Session gestartet. Welche Höhepunkte dabei im „Salzwerk“ zu erleben gewesen sind.

Das sind die Highlights der Eröffnungsparty des Bernburger Karnevalclubs gewesen

Bernburg/MZ. - Bevor Bernburgs Karnevalsfans am Samstagabend im „Salzwerk“ so richtig zum Feiern kommen konnten, hat es zum Sessionsauftakt erst einmal Tränen gegeben. Und die kullerten ausgerechnet aus den Augen des Präsidenten des Bernburger Karnevalsclubs (BKC), Thomas Leinweber.