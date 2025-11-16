weather regenschauer
Der Bernburger Karnevalsclub ist mit der Eröffnungsparty in seine 71. Session gestartet. Welche Höhepunkte dabei im „Salzwerk“ zu erleben gewesen sind.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 16.11.2025, 16:15
Die neu zusammengestellte Prinzengarde des Bernburger Karnevalsclubs.
Die neu zusammengestellte Prinzengarde des Bernburger Karnevalsclubs. (Foto: K. Thormann)

Bernburg/MZ. - Bevor Bernburgs Karnevalsfans am Samstagabend im „Salzwerk“ so richtig zum Feiern kommen konnten, hat es zum Sessionsauftakt erst einmal Tränen gegeben. Und die kullerten ausgerechnet aus den Augen des Präsidenten des Bernburger Karnevalsclubs (BKC), Thomas Leinweber.