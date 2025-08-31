weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Traditionsfest: Das große Anstoßen - das sind die Highlights des 33. Weinmarktes in Bernburg gewesen

LIVE:
VfL Halle 96 gegen Bischofswerdaer FV am 31. August im Livestream
VfL Halle 96 gegen Bischofswerdaer FV am 31. August im Livestream

Traditionsfest Das große Anstoßen - das sind die Highlights des 33. Weinmarktes in Bernburg gewesen

Zum 33. Mal ist am Wochenende der Bernburger Weinmarkt gefeiert worden. Das sind die Highlights gewesen, zu dem viele hunderte Besucher gekommen sind.

Von Katharina Thormann 31.08.2025, 14:07
Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (l.) eröffnete gemeinsam mit den Hoheiten des Weinmarktes in Bernburg.
Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (l.) eröffnete gemeinsam mit den Hoheiten des Weinmarktes in Bernburg. Foto: Nicole Ludwig

Bernburg/MZ. - Dieser Gang auf die Weinmarktbühne ist für Bernburg Sozial- und Kulturdezernent Paul Koller ein ganz besonderer gewesen – nämlich der letzte in seiner Amtszeit, die in neun Tagen endet. Und besonders war er auch deshalb, weil es den Weinmarkt in Bernburg genauso lange gibt, wie Paul Koller auch bei der Stadtverwaltung tätig gewesen ist und er ihn sozusagen ab der ersten Stunde mitaufgebaut hat. 33 Jahre ist das nun her. In dieser Zeit ist der Weinmarkt immer weiter gewachsen, und anfangs sogar vom Karlsplatz auf den Markt in die Talstadt umgezogen.