Zum 33. Mal ist am Wochenende der Bernburger Weinmarkt gefeiert worden. Das sind die Highlights gewesen, zu dem viele hunderte Besucher gekommen sind.

Das große Anstoßen - das sind die Highlights des 33. Weinmarktes in Bernburg gewesen

Bernburg/MZ. - Dieser Gang auf die Weinmarktbühne ist für Bernburg Sozial- und Kulturdezernent Paul Koller ein ganz besonderer gewesen – nämlich der letzte in seiner Amtszeit, die in neun Tagen endet. Und besonders war er auch deshalb, weil es den Weinmarkt in Bernburg genauso lange gibt, wie Paul Koller auch bei der Stadtverwaltung tätig gewesen ist und er ihn sozusagen ab der ersten Stunde mitaufgebaut hat. 33 Jahre ist das nun her. In dieser Zeit ist der Weinmarkt immer weiter gewachsen, und anfangs sogar vom Karlsplatz auf den Markt in die Talstadt umgezogen.