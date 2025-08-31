Harzer Schmalspurbahnen in der Krise „Katastrophal“: Selketalbahn vor dem Aus - so wollen Harzer ihre Touristenattraktion retten

Die Selketalbahn steht vor dem Aus. Kommunen schlagen Alarm, Politiker fordern Millionenhilfen für das Teilstück der in eine tiefe Krise geschlitterten Harzer Schmalspurbahnen. Doch ob das reicht, um die traditionsreiche Strecke zu retten?