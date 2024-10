Eineinhalb Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. Als nächsten ist das Kirchendach in Gramsdorf dran.

Kirche in Nienburg

Im April 2023 war mit der Dachsanierung in Nienburg begonnen worden.

Nienburg/Gramsdorf/MZ. - Fast schon hatte sich Pfarrer Stephan Aniol an diesen Anblick gewöhnt: Dass an der Klosterkirche in Nienburg ein Gerüst steht. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dieses abgebaut wird. Gut eineinhalb Jahre war die historische Klosterkirche aus dem 11. Jahrhundert immer eingerüstet, denn das Dach musste erneuert werden.