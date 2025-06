Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag, gegen 2.40 Uhr, haben mehrere Autos in der Joachimstaler-Straße in Halles Südstadt gebrannt. We die Polizei mitteilt, stand ein Wagen in Vollbrand, ein weiterer Pkw hatte einen Brand im Heckbereich. Die Flammen griffen auf drei weitere Fahrzeuge über.

Eine Zeugin hörte kurz vor dem Brand einen Knall und sah eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe, die sich vom Ort entfernte. Ob diese Personen etwas mit dem Brand zu tun haben, wird laut Polizei noch ermittelt. Alle betroffenen Fahrzeughalter wurden informiert. Die Polizei sicherte den Tatort und leitete Ermittlungen ein. Zeugen werden gebeten, sich unter 0345 224 2000 zu melden.