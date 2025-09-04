Bernburg/MZ/KT. - Gleich an drei Tagen hintereinander sind Feuerwehr und Polizei zum Campus Technicus in Bernburg angerückt, was für fragende Blicke unter Passanten gesorgt hat.

Doch dass es gleich drei Einsätze gegeben hat, hatte ganz unterschiedliche Gründe. So wurde die Feuerwehr Bernburg nach eigenen Angaben am Dienstag gerufen, weil ein Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Sogar mit dem Drehleiterfahrzeug rückten die Retter an, konnten aber kein Feuer feststellen. Am Mittwoch habe es unterdessen eine geplante Übung gegeben, damit die Schüler und Lehrer im Ernstfall schnell und richtig reagieren und sich auf dem Lindenplatz in Sicherheit bringen. Die Polizei rückte aber auch noch ein weiteres Mal am Donnerstag zum Campus Technicus aus. Diesmal jedoch die Beamten der Bundespolizei. Das hatte nach Angaben aus dem Campus Technicus mit dem Azubitag zu tun, der durchgeführt wurde. Foto: Engelbert Pülicher