Alsleben/Gnölbzig/SUS - Gleich mehrere Pappeln sind an der Landesstraße 153 zwischen Alsleben und Gnölbzig vor kurzem gefällt worden. Bei einer Überprüfung der Bäume von Mitarbeitern der Straßenmeisterei Bernburg mit einem so genannten Bohrwiderstandsmessgerät sei festgestellt worden, dass die Bäume krank waren, informiert Alslebens Bürgermeisterin Anja Twietmeyer (CDU) auf MZ-Anfrage.

Keine Angaben zum Alter

Nähere Angaben zum Alter oder zur Höhe der Bäume konnte die Bürgermeisterin nicht machen, zumal an dieser Stelle der Landesbetrieb Bau zuständig für die Arbeiten war. Weil Gefahr in Verzug bestanden hat, hätte die Behörde in Absprache mit der Untereren Naturschutzbehörde des Salzlandkreises die Bäume kurzfristig fällen lassen, so Twietmeyer weiter.

Neue Bäume werden gepflanzt

Als Ersatz für die gefällten Pappeln sollen zwölf neue Bäume gepflanzt werden, acht bis zehn im selben Abstand, die restlichen an einer anderen Stelle.