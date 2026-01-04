Läufer können am 10. Januar auf zwei unterschiedlich lange Strecken gehen.

Darum findet der Neujahrslauf in Aderstedt immer ein paar Tage nach Neujahr statt

Aderstedt/MZ. - Manche sind schon sportlich ins neue Jahr gestartet. Andere können das nachholen – und zwar am Samstag, 10. Januar, ab 10 Uhr, beim 12. Aderstedter Neujahrslauf. Dass der Lauf einige Tage nach Neujahr stattfindet, hat nach Angaben von Ortsbürgermeister Mike Franzelius (parteilos) seinen Grund: „In der Region finden direkt an Neujahr mehrere Läufe statt. Da nehmen wir uns gegenseitig die Teilnehmer weg“, erläutert Franzelius. Daher wurde der Termin irgendwann auf das zweite Januar-Wochenende verschoben.