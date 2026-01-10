Die Heimatstube in Könnern hat ein neues Ausstellungsstück erworben – Schlittschuhe, die über 75 Jahre alt sind. Sie haben unzählige Erinnerungen geweckt.

Alte Schlittschuhe aus den 1950er-Jahren haben bei Peter Sander viele schöne Erinnerungen geweckt.

Könnern/MZ. - „Diese Schlittschuhe kennen das Lettenloch ganz sicher“, sagt Peter Sander lächelnd und hält das seltene Stück in den Händen. „Es ist ein Gewässer unweit von uns. Die Könneraner gingen dort früher im Winter Schlittschuhlaufen. Aber diese Möglichkeit besteht nun nicht mehr“, fügt er hinzu. Der 64-Jährige hat viel über die Geschichte seiner Heimatstadt zu erzählen. Er ist seit vielen Jahren Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins „St. Wenzel“ Könnern a. d. Saale und leitet außerdem die Heimatstube. „Ein Anwohner fand diese Schlittschuhe auf seinem Dachboden und spendete sie uns. Sie stammen vermutlich aus den 1950er-Jahren“, erklärt Peter Sander weiter und taucht gedanklich in Erinnerungen ein.