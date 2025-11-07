Die Begegnungsstätte für Neu- und Altbernburger an der Wilhelmstraße muss umziehen. Das sind die Gründe und deshalb haben die Betreiber einen Hilferuf gestartet.

„Coffee to Stay“ in Bernburg muss ausziehen - wo es weitergeht und welche Hilfe gebraucht wird

Bernburg/MZ. - Die Eingangstür im „Coffee to Stay“ ist kaum geschlossen, da steht schon der nächste Gast im Raum. Mehr als 100 Besucher sind es pro Woche, die in der Begegnungsstätte an der Wilhelmstraße Rat und Hilfe suchen. Unter ihnen überwiegend Neubernburger aus der ganzen Welt. Doch noch in diesem Jahr muss die Begegnungsstätte nach acht Jahren an ihrer gewohnten Adresse nach dem Verkauf des Hauses schließen.