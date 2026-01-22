Warum sich der 56-Jährige mit dem Helfersyndrom dazu entschlossen hat und welche Pläne er für seine Schützlinge hat.

Christian Winkler möchte gern die Mitglieder der Baalberger Kinderfeuerwehr mit stabileren Helmen ausrüsten und sucht dafür Sponsoren.

Baalberge/MZ. - Die jahrelange Vakanz hat ein Ende: Christian Winkler ist der neue Kinderwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Baalberge. Bernburgs Stadtrat hat den 56-Jährigen ab 1. Januar für vier Jahre in dieses Ehrenamt berufen, nachdem er sich auf der Jahreshauptversammlung der Retter freiwillig gemeldet hatte. „Mir war wichtig, dass die Kinderfeuerwehr bleibt und nicht aufgelöst wird“, sagt der gebürtige Mittelfranke, dessen soziale Ader sich in seiner Biografie spiegelt.