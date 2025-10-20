Graffiti-Kunstwerk Bunter Hingucker im Stadtbild: Grundschüler gestalten Poller vor Bernburger Marienkirche
Hortkinder der Bernburger Diesterweg-Grundschule verschönern während ihrer Herbstferien unter professioneller Anleitung die Poller vor der Marienkirche mit Graffiti. Das Projekt hatte bereits im Sommer begonnen.
Bernburg/MZ - Ein Stoß Farbe aus der Spraydose, kontrollierender Blick, schon wird der nächste grüne Strich daneben gesetzt: Der achtjährige Erwin von der Bernburger Diesterweg-Grundschule verwandelt gemeinsam mit seinem Klassenkameraden Luan einen der Betonpoller vor der Marienkirche in ein kleines Graffiti-Kunstwerk, das Gras und Blumen zeigt. „Mal gucken, wie es aussieht, wenn ich da noch ein bisschen Orange dazu sprühe“, sagt der Zweitklässler.