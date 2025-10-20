Hortkinder der Bernburger Diesterweg-Grundschule verschönern während ihrer Herbstferien unter professioneller Anleitung die Poller vor der Marienkirche mit Graffiti. Das Projekt hatte bereits im Sommer begonnen.

Die Zweitklässler Erwin (vorn rechts) und Luan gestalten gemeinsam einen der Poller vor der Bernburger Marienkirche.

Bernburg/MZ - Ein Stoß Farbe aus der Spraydose, kontrollierender Blick, schon wird der nächste grüne Strich daneben gesetzt: Der achtjährige Erwin von der Bernburger Diesterweg-Grundschule verwandelt gemeinsam mit seinem Klassenkameraden Luan einen der Betonpoller vor der Marienkirche in ein kleines Graffiti-Kunstwerk, das Gras und Blumen zeigt. „Mal gucken, wie es aussieht, wenn ich da noch ein bisschen Orange dazu sprühe“, sagt der Zweitklässler.