Bundesinstitut genehmigt den „Corona-Spucktest“

Bernburg - Der Corona-Spucktest, der seit Dezember vergangenen Jahres durch die Serumwerk Bernburg AG vertrieben wird, ist Ende März nun auch als Selbst- und Laientest zugelassen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat dem Antrag der Serumwerk Bernburg AG stattgegeben, informiert Bernhard Zinner, Geschäftsführer der Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH.

Ende 2020 hatte es zunächst Irritationen gegeben, da der Test, entgegen ersten Vermutungen, nicht frei verkäuflich war. „Diese Unklarheiten sind nun ausgeräumt. Wir haben vom BfArM eine Sonderzulassungsnummer bekommen und mussten die Gebrauchsanweisung geringfügig abändern“, so Bernhard Zinner. Der Test könne nun von jedermann einfach vorgenommen werden. Eine genaue Anleitung sei in der Packung enthalten.

Bernhard Zinner weist darauf hin, dass der Test seine größte Wirksamkeit und Zuverlässigkeit entwickelt, wenn er angewendet wird, wenn bereits Erkältungssymptome vorhanden sind. Dann sei gegebenenfalls schon eine gewisse Viruslast im Körper, die nachgewiesen werden könne. „Die zuverlässigsten Ergebnisse liefert der Test vom dritten bis elften Tag nach der Ansteckung. Davor und danach kann die Viruslast für einen Nachweis zu gering sein“, erläutert er.

Deshalb sei es sinnvoll, wie zum Beispiel an Schulen oder in Kindertagesstätten, regelmäßig zweimal pro Woche zu testen, um eine hohe Sicherheit zu erzielen. Nur dann können Infektionen mit dem Corona-Virus sicher erkannt werden. Ein positives Ergebnis sollte durch einen PCR-Test bestätigt werden. Der vom Serumwerk vertriebene Test ist in Apotheken verfügbar und bietet übrigens zwei Möglichkeiten. „Der Nachweis ist durch einen Spucktest oder auch per Nasen-Abstrich möglich“, sagt Bernhard Zinner. (mz)