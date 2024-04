Großeinsatz an der Köthenschen Straße in Bernburg: Knapp 100 Retter haben am Donnerstagmorgen gegen die Flammen in altem Güterbahnhof gekämpft. Das hatte und hat noch immer große Auswirkungen auf die Stadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Nichts ging mehr am Donnerstagmorgen im östlichen Teil Bernburgs: So kam nicht nur in Teilen der Berufsverkehr, sondern der komplette Bahnverkehr stundenlang komplett zum Erliegen. Grund dafür war ein Brand in einem Gebäude des früheren Güterbahnhofs, in dem am Morgen plötzlich Rauchschwaden herausquollen. Gegen 6.15 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein.