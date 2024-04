Nichts geht mehr seit dem frühen Donnerstagmorgen auf der Köthenschen Straße in Bernburg, nachdem ein Brand nahe des Bahnhofs ausgebrochen war. Zur Stunde kämpfen die Retter immer noch gegen das Feuer und warnen die Bevölkerung.

Brand legt Bahnverkehr in Bernburg lahm - Warnung an Bevölkerung

In Bernburg ist ein Brand hinter dem Stellwerk ausgebrochen. Das Feuer legt auch den Bahnverkehr lahm.

Bernburg. - Ein Brand hat am frühen Donnerstagmorgen den Bahnverkehr in Bernburg lahmgelegt.

Gegen 6 Uhr am Morgen soll das Feuer in einem Schuppen nahe des Bahnhofs an der Köthenschen Straße ausgebrochen sein. Das löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Zahlreiche Retter aus Bernburg und den Ortsteilen sind noch im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Das Feuer ist direkt neben den Bahnschienen in Bernburg ausgebrochen. Foto: Katharina Thormann

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde für die Stadt Bernburg eine Warnung vor gefährlichen Brandgasen herausgegeben. Derzeit zieht der Qualm vor allen in Richtung Dröbel. Es wird geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.