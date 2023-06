Die Freiwillige Feuerwehr Alsleben feiert ihren 150. Geburtstag am Wochenende mit einem Kommersabend und einem Festumzug durch die Stadt.

Blaulicht-Gewitter in den Straßen von Alsleben

Alsleben/MZ - Die vom Turm laut schrillende Alarmsirene gibt am Samstag um 14.01 Uhr das Marschsignal für den Tross, der sich auf der Feldstraße in Alsleben formiert hat. Als der letzte Ton verklungen ist, schwingt Jens Hammermann den Taktstock für den Spielmannszug Peißen und dann setzt sich die Kolonne in Bewegung.

Viele Gäste aus benachbarten Wehren

Hinter den Musikanten marschieren die Alslebener Feuerwehrleute, es folgen die Tänzerinnen des Karnevalvereins Rot-Weiß und ein vom Traktor gezogener Kremserwagen des Schützenvereins. Zwei Dutzend Feuerwehrfahrzeuge rollen im Korso mit. Die Kameraden aus Güsten, Ilberstedt, Plötzkau, Giersleben, Könnern, Beesenlaublingen, Nienburg und Peißen erweisen den Gastgebern anlässlich ihres 150-jährigen Wehr-Geburtstages die Ehre. Mit lautem Tatü-Tata und einem Blaulichtgewitter geht es durch die Schiffer- und Mühlenstadt. Ganz vorn marschieren Wehrleiter Karsten Höppner, sein Vize Denis Sikorski und Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jan Ochmann (CDU). An den Straßenrändern haben sich viele Alslebener versammeln, fotografieren, applaudieren und winken. Besonders oft fotografiert wird ein Oldtimer aus dem Jahr 1935. Das LF15, liebevolle „Feuerwehr-Oma“ genannt, haben die Güstener Kameraden mitgebracht.

Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Alslebener am Straßenrand standen. Karsten Höppner

Nach 50 Minuten ist die kilometerlange Schleife an der Feuerwache vollendet und die Mitlaufenden haben sich ein kühles Getränk verdient. Karsten Höppner sagt glücklich: „Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Alslebener am Straßenrand standen.“

Auch zwei Feuerwehr-Oldtimer rollten beim Umzug mit durch Alsleben: ein Robur der Gastgeber und dahinter ein LF15 aus Güsten, liebevoll „die Feuerwehr-Oma“ genannt, Baujahr 1935. (Foto: Torsten Adam)

Die anderthalb Jahrhunderte währende Geschichte der Brandbekämpfer hat der Wehrleiter beim Kommersabend tags zuvor noch einmal Revue passieren lassen. Am 19. März 1873 schlug im Ratskeller die Geburtsstunde unter dem ersten Wehrleiter, Tierarzt Friedrich Schulze. Anlass zur Gründung der städtischen freiwilligen Feuerwehr hatte das Unglück vom 21. Januar 1873 gegeben, als die Graupen- und Ölmühle bis auf die Grundmauern niederbrannte. 1.000 Zentner Graupen wurden neben sonstigen Mahlvorräten ein Raub der Flammen. „Im Laufe des Jahrhunderts bildete sich eine gut ausgerüstete, schlagkräftige und immer einsatzbereite Wehr“, sagt Karsten Höppner. Er ist mittlerweile der 13. Wehrleiter und das in dritter Familiengeneration.

Einsatzrekord vor fünf Jahren

Die aktuell 36 Aktiven rücken im Durchschnitt 50 Mal pro Jahr aus, unter anderem zu Unfällen auf der nahen Autobahn 14. „Unseren Rekord hatten wir im Jahr 2018 mit 69 Einsätzen wegen der vielen Feldbrände damals“, berichtet Karsten Höppner. Verstärkung für die Truppe sei jederzeit gern gesehen.