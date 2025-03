Neugattersleben/MZ. - Konzentriert fährt Elina mit der Schere auf den Linien entlang und schneidet eine Möhre aus. Man sieht sofort, dass die Fünfjährige darin schon Übung hat. „Elina bastelt gern", sagt ihre Mama Diana Lang. Am Samstag hat ihre Tochter beim Frühlingsbasteln in der Ökostation Neugattersleben von der St. Johannis GmbH dazu ausgiebig Gelegenheit.

Mehrere Stationen

Denn hier gibt es gleich mehrere Stationen, an denen unterschiedliche Oster- und Frühlingsdekoration hergestellt werden kann, darunter Osterkränze, -gestecke oder -anhänger. Diana Lang und ihre Tochter nutzen zum ersten Mal das Angebot der Ökostation, die regelmäßig zum Basteln einlädt. Den Tipp hatte die Nienburgerin von einer befreundeten Familie bekommen – und sie und Elina sind begeistert. Die Fünfjährige bastelt zunächst ein Gesteck mit Naturmaterialien und anschließend einen Oster-Anhänger.

Zu Hause würden einem doch mit der Zeit die Ideen ausgehen, sagt Diana Lang. Oder aber man hat nicht die nötigen Materialien vorrätig. „Jetzt haben wir gleich etwas Osterdekoration für zu Hause", freut sich Lang.

Jedes Jahr andere Ideen

So wie die beiden Nienburger kamen zahlreiche Besucher nach Neugattersleben. Sehr zur Freude von Cordula Knösel, der Leiterin der Ökostation. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz", sagte sie. Vor allem das breit gefächerte Bastelangebot komme immer gut an, so Knösel. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Und es gebe auch jedes Jahr etwas anderes. Nach ihrer Erfahrung schätzen es die Besucher, dass schon alles vorbereitet ist und auch alle Materialien – ein Großteil davon sind Naturmaterialien – gestellt werden. „So können sie in kurzer Zeit mit einem schönen Ergebnis nach Hause gehen." Wer nicht selber basteln wollte, konnte sich auch fertige Frühlings-Dekoration und österliche Geschenke an zwei Ständen kaufen. Und zum ersten Mal wurde auch Kaffee und Kuchen angeboten, so dass man zwischendurch eine Pause einlegen konnte.

Glasdruck mit Acrylfarbe

Indes konnten die Besucher nicht nur basteln, sondern auch künstlerisch tätig werden. Marion Eckardt-Grefermann zeigte ihnen, wie sie mit Acrylfarbe ihren eigenen Glasdruck herstellen konnten. „Es ist eine Technik, die jeder kann, ohne zeichnen zu müssen", sagt Eckardt-Grefermann. Das habe auch viel mit experimentieren zu tun, sagt die freischaffende Künstlerin, die ehrenamtlich in der Ökostation aushilft. „Ich bin am Ende immer selber erstaunt, was dabei herauskommt." Oft sind es Strukturen aus der Natur, die sich in den Bildern wiederfinden. Manchmal entstehen aber auch ganz wilde und expressionistische Sachen. Und damit das Kunstwerk am Ende noch besser zur Geltung kommt, könne man es rahmen oder aber für Osterkarten verwenden, regt Eckardt-Grefermann an.