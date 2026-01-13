Die BWG will in diesem Jahr 8,75 Millionen Euro investieren. Wo überall in der Stadt Hand angelegt wird, welches besondere Angebot es für Fachärzte gibt und wie die Pläne für den ehemaligen Getränkemarkt aussehen.

BWG-Geschäftsführer Holger Köhncke hat Pläne für die Zukunft der ehemaligen Kaufhalle im Südosten Bernburgs.

Bernburg/MZ. - Die Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG) kalkuliert im Wirtschaftsjahr 2026 mit Ausgaben von 8,75 Millionen Euro. Das sind rund 350.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Davon entfallen 4,1 Millionen Euro auf Investitionen, 3,6 Millionen Euro auf Instandhaltungen und 1,5 Millionen Euro auf Modernisierungen. Mit rund 3.300 Wohnungen, für die eine durchschnittliche Monatskaltmiete von rund 5,50 Euro je Quadratmeter erhoben wird, und 50 Gewerbeimmobilien ist das kommunale Unternehmen der größte Vermieter in der Kreisstadt. Neu im Portfolio ist die frühere Kaufhalle Südost, in der zuletzt ein Getränkemarkt betrieben wurde. Nachfolgend gibt die MZ einen detaillierten Überblick über die größten Projekte.