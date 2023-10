Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - 22 Projekte gehen ins Rennen um das erste Bernburger Bürgerbudget. Für deren Realisierung stehen insgesamt 40.000 Euro im städtischen Haushalt 2024 bereit, maximal 8.000 Euro je Vorhaben. Am Samstag, 4. November, von 11 bis 16 Uhr darf jeder Bernburger ab 16 Jahren in der Eichenweg-Turnhalle an der Abstimmung teilnehmen und drei Stimmen vergeben. Ein mitzubringendes Ausweisdokument wird am Einlass kontrolliert. Die Gewinner werden noch am selben Tag bekanntgegeben. Die Zwölftklässler des Gymnasiums Carolinum veranstalten dort parallel einen Kuchenbasar, dessen Erlös sie für die Abifeier verwenden wollen.