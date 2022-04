Bernburger Stadtwerke lassen sich bei Laufchallenge nicht lumpen

Bernburg/MZ - Die Bernburger Stadtwerke haben sich nicht lumpen lassen. Die 1.012 Teilnehmer haben bei der vom PSV Bernburg initiierten Charity-Laufchallenge in „In 80 Tagen um die Welt“ 2.565,58 Euro an Spendengeldern erlaufen. Das Unternehmen hat von sich aus aufgerundet und insgesamt 2.600 Euro in vier soziale Projekte fließen lassen.

Die letzten beiden Schecks in Höhe von jeweils 600 Euro übergab Stadtwerke-Geschäftsführerin Ulrike Mathis kürzlich auf der Leichtathletikanlage des PSV Bernburg in der Krumbholz-Allee an die Vereine Kids und Treffpunkt Schlaganfall.

„Wir freuen uns über diese Spende und haben dafür bereits eine sehr gute Verwendung gefunden. Wir nutzen das Geld zu einem fünftägigen Aufenthalt im Harzort Hahnenklee“, bedankte sich Yvette Hesse von Kids für diese finanzielle Zuwendung.

An der Challenge nahm die Mitarbeiterin bei Kids selbst teil und kam auf immerhin fast 500 Kilometer. Im August werden 14 Kinder im Alter zwischen neun und 16 Jahren das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands von Hahnenklee aus wandernd erkunden.

Dabei stehen als Tagestour mindestens 15 Kilometer auf dem Programm. Das schreckt die kleine Jana jedoch nicht ab, im Gegenteil. „Ich verreise sehr gern und bin froh, dass ich mitfahren darf“, plauderte die Elfjährige bei der Scheckübergabe.

Mandy Nahrstedt gehörte ebenfalls zu den 1.012 Menschen, die für einen guten Zweck liefen oder wanderten und absolvierte mehr als 100 Kilometer im Zeitraum vom 31. Dezember 2021 bis 20. März 2022. Die Ergotherapeutin ist Ansprechpartnerin von Treffpunkt Schlaganfall, einem ehrenamtlichen Verein, der sich um Menschen kümmert, die dieses Schicksal erlitten haben.

„Ich fand die Idee der Challenge super und habe deswegen mitgemacht. Wir verwenden die Spende für die Anschaffung des digitalen Therapiesystems Neofect. Patienten können mit Hilfe dieses Systems Konzentration und Aufmerksamkeit trainieren“, so die Bernburgerin.

Der PSV hat mit seiner Challenge deutschlandweit sehr viele Menschen erreicht, nicht nur die 1.012 Starter, die aus knapp 250 verschiedenen Orten kamen – von Baden-Württemberg bis nach Niedersachsen. Die mehr als 100 Facebook-Beiträge auf der Internetseite haben mehr als 40.000 Besucher der Homepage gelesen.

„Wir hatten 20.000 verschiedene Nutzer auf unserer Website registriert. Das sind Zahlen, auf die wir als Ausrichter stolz sein können“, erklärte Challenge-Projektleiter Mirko Tölzer.

PSV-Präsident Thomas Gruschka, wie auch Mirko Tölzer mit einer dreistelligen Kilometerzahl in der Ergebnisliste, fügte hinzu: „Es ist mir auch schwer gefallen, den inneren Schweinehund zu besiegen. Aber die meisten Wanderer und Läufer vermissen schon jetzt, dass sie ihre Kilometer-Eintragungen auf unserer Ergebnisliste nicht mehr vornehmen können.“

Zu ihnen gehört auch Paul Dilger, der bei der Scheckübergabe stellvertretend für den Nachwuchs mit vor Ort war. Der 14-jährige Gymnasiast hat 237 Kilometer in 80 Tagen mit den Laufschuhen absolviert.