Eisfelds beschäftigen in ihren drei Hotels Auszubildende und Ausgelernte aus sieben Nationen. Warum mittlerweile die Mitarbeiter aus Fernost mehr als ein Drittel der Belegschaft stellen.

Bernburg/MZ. - Wie kaum eine andere Branche ist die Hotellerie und Gastronomie vom Fachkräftemangel betroffen. Hauptgrund: Insbesondere einheimischen Beschäftigten erscheinen die Arbeitszeiten abends und an den Wochenenden wenig attraktiv. Lutz Eisfeld, der mit seiner Frau Silke in Bernburg drei Hotels führt, hat deshalb zur Selbsthilfe gegriffen und erfolgreich im Ausland nach neuen Mitarbeitern gesucht. „Unsere 52 Beschäftigten kommen aus sieben Nationen wie Serbien, Bosnien, Rumänien oder Kambodscha“, sagt er. Und mit 19 Leuten stammt mehr als ein Drittel der Belegschaft aus Vietnam.