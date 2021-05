Bericht aus Ilberstedt erfreut Senioren in Beckum

In einem Seniorenheim in Beckum wurden die Wünsche der Bewohner bei einem Gottesdienst auf Reisen geschickt und landeten in Bernburg.

Bernburg/Beckum - Die rührende Geschichte um die Wünsche der Senioren, die 250 Kilometer von Beckum (Nordrhein-Westfalen) bis zum Autobahnkreuz bei Bernburg geweht sind, geht weiter. Denn noch immer sind nicht alle Wünsche der Bewohner des Seniorenheims des Evangelischen Johanneswerkes in Erfüllung gegangen.

„Sie haben sich aber sehr gefreut, dass die Wunschkarten an den Ballons so weit geflogen sind und auch noch gefunden wurden“, sagt Pflegeheimmitarbeiterin Katja Hatscher, die gemeinsam mit ihrer Kollegin die Idee der Wunschkarten hatte. Insgesamt 17 Stück baumelten an dem mit Helium gefüllten Ballonstrauß, den der Ilberstedter Thomas Wlodarzcyk beim Vorbeifahren mit seinem Rad auf dem Acker gefunden hatte.

„Bevor wir sie losgeschickt hatten, haben wir uns die Wünsche notiert, denn wir wollten natürlich, dass so viele wie möglich erfüllt werden.“ Katja Hatscher, Seniorenheim des Evangelischen Johanneswerkes in Beckum

„Bevor wir sie losgeschickt hatten, haben wir uns die Wünsche notiert, denn wir wollten natürlich, dass so viele wie möglich erfüllt werden“, sagt Hatscher. Ein paar Augen der Seniorenheimbewohner konnten sie bereits zum Leuchten bringen, zum Beispiel mit einem Eisbecher, den sich ein Bewohner inklusive einem Spritzer Eierlikör gewünscht hatte.

Auch eine Spazierfahrt war schon dabei. Eine andere Bewohnerin hatte sich unterdessen eine Postkarte des Finders gewünscht, vom Heimat- oder dem nächsten Urlaubsort. Und siehe da: Auch eine Postkarte hat das Seniorenheim bereits erreicht.

Natürlich ist auch der Pflegeheimmitarbeiterin klar, dass es für die Bernburger aufgrund der Entfernung nach Beckum gar nicht so leicht ist, sich den Anliegen der Senioren anzunehmen. „Wir freuen uns aber trotzdem, dass die Karten in gute Hände gekommen sind und dass die Geschichte für so viel Anteilnahme gesorgt hat“, sagt Hatscher. Denn dies sei ganz und gar nicht selbstverständlich. Und deshalb hätten sich die Senioren auch total über den Zeitungsbericht gefreut, der inzwischen auch das Seniorenheim in Beckum erreicht hat. (mz)