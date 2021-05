„Ich wünsche mir, noch einmal alle Enkel zu sehen“

Thomas Wlodarczyk entdeckt am Kreuz Bernburg an der A14 ein Bündel Ballons samt Karten aus einem Seniorenheim, die ihn zu Tränen rühren.

Der Ilberstedter Thomas Wlodarczyk entdeckt am Bernburger Autobahnkreuz ein Bündel Ballons samt Karten aus einem Seniorenheim in Beckum.

Ilberstedt/Bernburg - „Ich wünsche mir noch einmal alle meine Enkel zu sehen.“ Es ist der größte Wunsch, den die Bewohnerin eines Seniorenheims auf eine kleine Karte schreibt, die in Beckum (Nordrhein-Westfalen) mit Heliumballons auf Reisen geht - und rund 250 Kilometer weiter auf dem Acker am Autobahnkreuz der A14 und A36 bei Bernburg landete.

Vielleicht wäre dieser große Wunsch der alten Dame für immer dort verloren gegangen, wenn nicht zufällig Thomas Wlodarczyk auf dem Feldweg unterwegs gewesen wäre und etwas näher zu dem roten Bündel Ballons geschaut hätte. „Ich war gerade mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause“, erzählt der Ilberstedter, der trotz der herannahenden dicken Regenwolken kurz an dem überraschenden Fund anhielt.

Er stellte sich als ganz besonders rührende Luftpost heraus. An mehreren zusammengebundenen Heliumballons baumelten insgesamt 17 Karten - die größten Wünsche von Bewohnern eines Seniorenheimes in Beckum. „Ich hab sie nur kurz überflogen und bin dann wegen des Sturms erstmal nach Hause geradelt und habe sie dort zurückgelassen“, erzählt der 51-Jährige.

„Ich bin noch einmal mit dem Auto losgefahren und habe die Luftpost geholt.“ Thomas Wlodarczyk, Ilberstedt

Doch zu Hause angekommen, lässt ihm die rührende Luftpost keine Ruhe und ihm schossen bei der Erinnerung an den Inhalt der Karten die Tränen die Augen. „Ich konnte die Luftpost nicht einfach dort liegen lassen und bin deshalb noch einmal mit dem Auto losgefahren und habe sie geholt“, berichtet Wlodarczyk, der sich auf der Fahrt dorthin auch gleich an ein ähnliches Erlebnis aus seiner Kindheit erinnerte.

Denn schon einmal fand er eine Luftpost dieser Art. „Ich war mit meinen Eltern im Harz in den Pilzen, als wir einen Ballon mit einer Karte fanden. Sie kam aus Lübbecke, aus dem Westen“, erzählt Wlodarczyk. Natürlich hatte er auf den Brief geantwortet und kurze Zeit später eine Tafel „Westschokolade“ bekommen.

Auch diesmal kam die Luftpost aus westlicher Richtung. Für Wlodarczyk ist es keine Überraschung, dass das Kartenbündel mit den Ballons rund 250 Kilometer bis nach Bernburg zurücklegen konnte. Schließlich ist er selbst Gleitschirmflieger und kennt sich mit Thermik bestens aus.

Viel spannender für ihn war aber, welche größten Wünsche die Bewohner des Seniorenheims des Evangelischen Johanneswerkes noch auf ihre Karten notiert hatten. Dabei kamen einige Überraschungen heraus: So wünschte sich ein Bewohner einen Eisbecher mit Eierlikör und Sahne zu essen, ein Apfelfan in einen der Sorte Cox oder Elstar zu beißen und eine weitere Heimbewohnerin, noch einmal im Chor zu singen.

„Wir wollten in der gerade schweren Coronazeit mit der Aktion ein bisschen soziale Nähe für die Heimbewohner schaffen.“ Katja Hatscher, Evangelisches Johanneswerk Beckum (NRW)

„Wir wollten in der gerade schweren Coronazeit mit der Aktion ein bisschen soziale Nähe für die Heimbewohner schaffen“, lüftet Pflegeheimmitarbeiterin Katja Hatscher das Geheimnis der Karten. Und deshalb schickten sie die Wünsche in die Welt hinaus, in der Hoffnung, die Finder würden sie den Bewohnern erfüllen.

Dennoch ist für die Seniorenheimmitarbeiterin kaum zu glauben, dass die Ballons binnen weniger Stunden so eine weite Strecke über Deutschland bis in das Herz Sachsen-Anhalts zurückgelegt haben und dabei in die Hände von Thomas Wlodarczyk gelangten.

Immer wieder muss er durch die Wunschkarten blättern. „Das hat mich alles schon sehr gerührt“, sagt er und hat sich deshalb vorgenommen, mindestens einen der angewehten Wünsche zu erfüllen: „Auf einer der Karten wünscht sich ein Bewohner noch einmal eine Fahrt durch Beckum zum Höxberg zu machen. Ich überlege, ihm keine Fahrt, dafür aber einen Flug mit meinem Motorschirm zu spendieren.“ (mz)