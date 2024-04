Bernburg/MZ. - Einer der wenigen Kreisverkehre in Bernburg, deren Mitte bisher keine Kreation erfahren hat, befindet sich nahe des K+S-Steinsalzwerkes. Das wird sich in naher Zukunft ändern. Das Unternehmen hat nun einen Gestaltungsentwurf für den Kreisel, wo Kalistraße, Kustrenaer Straße und Kustrenaer Weg zusammentreffen, vorgelegt. Und es will auch die Kosten für dessen Realisierung tragen.

Vier verschiedene Motive

Ein nach Schichtende zum Himmel aufschauender Bergmann, der sich an vorbeifliegenden Vögeln erfreut, die Silhouette des Bernburger Schlosses, eine Ansicht des Werkes sowie die gekreuzten Bergbausymbole Schlägel und Eisen mit einem „Glück auf“: Das sind die vier Motive, die eine firmeninterne Ideenfindungskommission vorschlägt. Wiederfinden sollen sie sich in einem zwei Meter hohen Ring aus Cortenstahl, der diebstahlsicher im Kreiselinneren installiert wird.

Im Sommer 2023 starteten wir dann einen standortübergreifenden Wettbewerb unter allen Mitarbeitern. Dorothee Telaar

Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) hatte sie vor anderthalb Jahren nach einer Idee für die Kreisverkehr-Gestaltung angefragt, beschrieb Werkleiterin Dorothee Telaar den Mitgliedern des Bernburger Planungs- und Umweltausschusses den Werdegang. „Im Sommer 2023 starteten wir dann einen standortübergreifenden Wettbewerb unter allen Mitarbeitern.“ Ihr sei wichtig gewesen, dass auch die Beschäftigen, die jeden Tag an diesem Kreisverkehr vorbeifahren, ihre Ideen einbringen. Letztendlich seien 34 Vorschläge eingegangen.

Ein Ring aus Cortenstahl soll im Kreisverkehr am Steinsalzwerk vier verschiedene Motive zeigen. (Entwurf: K+S)

Aus verschiedenen Gründen konnten nicht alle berücksichtigt werden. „Eine Lore haben wir bereits vor dem Werktor“, nannte Dorothee Telaar ein Beispiel. Die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, als Statue sei ebenso vorgeschlagen worden wie eine überdimensionale Grubenlampe und die Nachbildung des für das Stadtbild charakteristischen Förderturms.

Sicherheit spielt eine Rolle

„Bei der Auswahl legten wir neben der Wiedererkennung Wert auf die Verbundenheit zur Region und die Sicherheit. Wir möchten nicht, dass jemand auf dem Kunstwerk herumkrabbeln und sich möglicherweise verletzen kann.“ So habe die Ideenfindungskommission aus drei Vorschlägen, die sich allesamt mit Cortenstahl befassten, den aktuellen Entwurf entwickelt, der aber noch nicht in Stein oder in diesem Fall besser gesagt in Stahl gemeißelt ist. Vier anderthalb Meter breite Cortenstahlplatten, die jeweils eines der genannten und gestanzten Motive beinhalten, sollen zu einem Ring mit einem Durchmesser von 3,50 Meter zusammengefügt werden.

Illumination durch Solarlampe?

Nach dem Aufbau ist laut Werksleiterin eine Übergabe an die Stadt geplant, die die Pflege des Kreisverkehrs übernimmt. „Das wird in einem überschaubaren Rahmen funktionieren“, glaubt Holger Dittrich, Dezernent für Stadtentwicklung. Im Vorfeld seien die Pläne bereits mit dem Salzlandkreis als Träger der Straßen abgestimmt worden. „Ich hoffe, dass sich andere ein Beispiel daran nehmen, das Stadtbild weiter zu verschönern“, lobte Holger Dittrich das K+S-Engagement. Damit das neue Kunstwerk auch abends bewundert werden kann, schlug Stadtrat Uwe Cisewski (CDU) die Installation einer Solarlampe vor. „Wir hatten uns von diesem Gedanken verabschiedet, weil die Beleuchtung auch gepflegt werden muss. Wir werden jetzt aber noch einmal darüber nachdenken“, versprach Dorothee Telaar. Bei Holger Dittrich stieß die Idee auf Wohlwollen: „Da sprechen wir drüber, an diesem optischen Mehrwert ist was dran.“