Schon bald könnte in der Gemeinde der Container-Laden „Unser Schopp“ öffnen. Dafür ist aber Unterstützung der Einwohner nötig.

Gründer Marius Schiel und Mitarbeiterin Simone Boost stellen das Konzept in Plötzkau vor.

Plötzkau/MZ. - Mamas, die in Ruhe ihre Einkaufsliste abarbeiten, während die Kinder in der Spielecke beschäftigt sind oder Jugendliche, die sich mit einer Limo am Dorfladen zum Quatschen treffen: So hat es Marius Schiel schon des Öfteren in Burgkemnitz (Anhalt-Bitterfeld) beobachtet. Dort hat er mit Sandy Hoppert im Februar dieses Jahres den ersten Mini-Supermarkt „Unser Schopp" eröffnet. Fünf weitere sollen in diesem Jahr noch folgen.