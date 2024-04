Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Ob das Ei wohl heil bleibt? Paula lässt es aus gut einem Meter fallen – und die Erst- und Zweitklässler, die in der Aula im Publikum sitzen, verfolgen gespannt, was passiert. Tatsächlich hat das Ei bei der Landung keinen Knacks abbekommen, denn die Drittklässlerin der Franz-Mehring-Grundschule hatte zuvor eine Konstruktion gebaut, die das Ei gut geschützt hat. Sogar beim Fall aus noch größerer Höhe bleibt es unversehrt. Auch Till, Mads, Paul, Sophie und Collin haben sich an diesem Schulwettbewerb beteiligt, dessen Sieger auf der jüngsten Schulversammlung in der Aula gekürt wurden: Die Konstruktionen von Paula, Paul und Collin erwiesen sich schließlich als besonders tauglich.