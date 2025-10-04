Milchtütendruck und mehr: Projekttage am Gymnasium Carolinum zeigen, wie vielfältig das Thema „Nachhaltigkeit“ sein kann.

Bei Projekttagen können die Schüler nicht nur ihr eigenes Parfum kreieren

Jumania Neitzel (li.) und Piet Möbius stellen einen Milchtütendruck her.

Bernburg/MZ. - Etwas Minze vielleicht? Julian fächelt sich etwas von dem Aroma aus der Flasche vor sich zu und schüttelt den Kopf. Oder lieber eine grasige Note? Nein, auch das ist nicht das richtige. Dann doch lieber der Duft nach Apfel und Birnen, dazu einen Hauch von Zitrusfrüchten.