weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Gymnasium Carolinum in Bernburg: Bei Projekttagen können die Schüler nicht nur ihr eigenes Parfum kreieren

Gymnasium Carolinum in Bernburg Bei Projekttagen können die Schüler nicht nur ihr eigenes Parfum kreieren

Milchtütendruck und mehr: Projekttage am Gymnasium Carolinum zeigen, wie vielfältig das Thema „Nachhaltigkeit“ sein kann.

Von Susanne Schlaikier 04.10.2025, 07:00
Jumania Neitzel (li.) und Piet Möbius stellen einen Milchtütendruck her.
Jumania Neitzel (li.) und Piet Möbius stellen einen Milchtütendruck her. Fotos: Engelbert Pülicher

Bernburg/MZ. - Etwas Minze vielleicht? Julian fächelt sich etwas von dem Aroma aus der Flasche vor sich zu und schüttelt den Kopf. Oder lieber eine grasige Note? Nein, auch das ist nicht das richtige. Dann doch lieber der Duft nach Apfel und Birnen, dazu einen Hauch von Zitrusfrüchten.