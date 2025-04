Bernburg/MZ. - Wer ein Faible für Live-Musik hat, und das vielleicht auch mal an ganz ungewöhnlichen Orten, der wird in den nächsten Wochen voll auf seine Kosten kommen: Vom 27. April bis 14. Juni findet wieder das Musikfest des Fördervereins der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie „Klänge im Raum" statt – und das bereits zum 31. Mal. Das Programm wurde vor wenigen Tagen im Bernburger Metropol vorgestellt und es enthält wieder einige überraschende Spielorte. Insgesamt erwarten die Besucher 15 Konzerte an 15 Orten. Dabei finden diese diesmal nicht nur im Salzlandkreis, sondern auch in den Nachbarlandkreisen sowie in Magdeburg statt.

